Підрив автомобіля з колаборантом могли здійснити місцеві партизани.

У тимчасово окупованому Херсоні в автомобілі підірвали помічника головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо Ігоря Телегіна.

Як повідомляють українські Telegram-канали, це сталося вчора близько 18:00. Після інциденту місце вибуху оточили і до автомобіля нікого не підпускали.

Зокрема, у Telegram-каналі RESSENTIMENT, який веде офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, повідомили, що Телегіна нібито ліквідовано. За даними каналу, підрив авто здійснили партизани.

Проте за даними росЗМІ, Телегін нібито залишився живим після того, як в його автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій.

У 2010 році зрадник намагався стати депутатом Херсонської міськради, 2020 року очолив Харківську обласну організацію політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку наразі ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня стало відомо, що Сальдо стало погано. Після цього з'явилася інформація, що його нібито отруїли кухар та покоївка. Сальдо ввели в медикаментозну кому і доставили спецбортом до Москви, де він вже 17 днів перебуває в токсикореанімації інституту ім. Скліфосовського. А сьогодні стало відомо, що лікування гауляйтера окупованої Херсонщини проходить в режимі секретності і про його стан знає лише вузьке коло медиків.

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