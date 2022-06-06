ЗСУ здійснили вдалу атаку на вогневу точку ворога та змусили "кадирівців" втікати.

Українські воїни поранили заступника командира спецполку ім. Ахмата Кадирова підполковника Межеда Уцмігова (позивний "Моджахед").

Про це сьогодні, 6 червня, повідомляє Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, Моджахеда поранили ще 2 червня у селищі Камишеваха Запорізької області завдяки успішному обстрілу з боку ЗСУ.

"Моджахед" з бійцями чеченського спецполку на момент поранення перебував у засідці в одному з будинків Камишевахи. Окупанти влаштували там вогневу точку, щоб прикрити прохід іншої групи загарбників.

Лігво окупантів накрила українська артилерія. "Кадирівець" із підлеглими встиг вибігти з дому, однак був поранений у ногу й отримав контузію.

Полк поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці підпорядкований МВС Росії та дислокується в Грозному.

Як повідомляв УНІАН, раніше внаслідок успішної атаки української артилерії в захопленому окупантами Лимані Донецької області ліквідували когось з верхівки РФ. Інформація про поранення ватажка бойовиків "ДНР" Пушиліна потребує уточнення.

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