Серед полонених є колишні ув’язнені, дагестанці і один мешканець Санкт-Петербурга.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон 11 російських окупантів на Запорізькому напрямку. Росіяни пішли в атаку, яку відбили захисники України.

"Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій – бронетехніку накрили і пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці поховалися в укриття", - повідомляє 128 ОГШ бригада у Facebook.

Зазначається, що тоді на зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр.

"Після кількох влучних кулеметних черг уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення – здатися в полон", - розповіли в бригаді.

В повідомленні зазначається, що серед полонених кілька колишніх ув’язнених, кілька дагестанців і один мешканець Санкт-Петербурга.

"Усі – військові 71 мотострілецького полку росармії. Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а відтак поповнять фонд для обміну полоненими", - сказано в повідомленні.

На відео, яке розмістила бригада, видно як окупанти, підійшли близько до українських позицій і наші бійці не тільки відбили бій, але й взяли в полон окупантів.

Росіяни здаються в полон - останні новини

12 лютого командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський озвучив, що за тиждень на цьому напрямку взято в полон близько 25 окупантів.

Він зазначав, що зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" збільшується й кількість російських полонених.

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