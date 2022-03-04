Пізно вночі 4 березня на Запорізькій АЕС виникла пожежа.

На Запорізьку атомну електростанцію пропустили пожежників.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Пропустили пожежників", - коротко написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.