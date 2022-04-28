Журналісти зазначили, що наразі ЗСУ не здатні піти в масштабний контрнаступ.

Переломний момент війни в Україні відбудеться у наступному місяці, після того, як у країну прибуде остання хвиля західної зброї, включаючи американські гаубиці укупі з німецькими та британськими зенітними установками.

Наразі ж українські сили й "близько не здатні" на контратаки та повернення своїх захоплених територій. Про це пише британське видання The Guardian.

Журналісти зазначили, що війна в Україні застопорилася. Наступ РФ на Донбасі не вдається значною мірою й тільки починає розвиватися без аби якихось ознак суттєвого прориву. Невдачі росіян на сході журналісти пов'язують з несприятливою погодою в регіоні, сильним опором ЗСУ, а також проблемами російського командування і управління.

Водночас, українські сили поки що не можуть піти в масштабний контрнаступ та очікують зброю від Заходу. Втім, якщо військової допомоги виявиться мало для зміни військового балансу, "постане питання про те, які ще зобов'язання готові взяти Великобританія, США та інші члени НАТО".

У виданні також вважають, що ядерні загрози Путіна також призначені для залякування, проте залишається непереборний ризик того, що російський президент піде на подальшу ескалацію, якщо відчує загрозу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина схвалила постачання важкого озброєння Україні для захисту на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Цьому рішення передували годинні дебати.

Напередодні глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив про перехід ЗСУ на натовську зброю. Україна перейшла в якісну, принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв, заявив дипломат.

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