За словами Арестовича, росіяни намагаються "промацати слабке місце" в українців, але не знаходять його.

Призначення головним командувачем РФ "м'ясника" Олександра Дворнікова на сцені військових дій в Україні може означати, що російські війська "почали самі себе шкодувати".

Про це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

"Навіщо знадобилася людина, яка може гнати війська, не шкодуючи їх? Це означає, що війська почали шкодувати самих себе. Знадобився той, хто їх не шкодує", - висловився Арестович.

Російські військові всіх рівнів саботують цей наступ, вважає Арестович. Оскільки виснажены групи солдатів РФ, які брали участь у наступі на Київ, тепер перекидають на "найбільш добірні українські частини на Донбасі".

"Ось тобі тільки що надавали по морді, поховав 4 з 10 бойових товаришів, а тебе знову кидають в топку? Просто бунтувати проти частини вони не будуть, але будуть діяти максимально обережно", - додав він.

За словами Арестовича, росіяни намагаються "промацати слабке місце" в українців, але не знаходять його. Водночас в українських сил на Донбасі накопичується важке озброєння для подальшого наступу, а у ворога сил рухатися вперед немає.

"І вихід (для росіян – ред.) дуже простий: зображуємо наступ. І у них суцільні "перемоги" в інформаційному просторі: втретє взяте Рубіжне... І за тональністю чуємо, що не буде там наступу такого, як мріяли", - вважає Арестович.

Призначення Дворнікова

На початку квітня стало відомо про те, що в Росії призначили нового командувача повномасштабною війною в Україні - генерала Олександра Дворнікова.

Таке рішення було прийнято після провалів путінської армії в Україні.

Двірников керував бойовими діями групи російських військ в Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення.

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