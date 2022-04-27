У районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК "Іскандер-М".

Окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 27 квітня.

В повідомленні сказано, що на Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.

"Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи" - йдеться в повідомленні.

Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК "Іскандер-М".

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