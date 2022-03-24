За останні два тижні їх там було зафіксовано понад 30.

В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що наразі більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Пожежі у Зоні відчуження відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА... Мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - розповів Стрілець.

Він зауважив, що наразі погодні умови сприяють тому, аби пожежі не розповсюджувалися.

"Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - зазначив урядовець.

Стрілець також наголосив, що ця ситуація у Зоні відчуження - це "або результати якихось бойових дій, або комусь захотілося пограти з вогнем, бо хтось абсолютно не розуміє тієї загрози, яку несе ця пожежа, у тому числі для тих окупантів, які там знаходяться".

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Міжнародне агентство з атомної енергії у Twitter повідомило, що Україна сповістила їх про те, що "пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС". "У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння", - мовиться у дописі.

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