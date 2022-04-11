Також збільшилось число жертв удару по залізничному вокзалу Краматорська.

Наразі кількість загиблих у деяких містах Донеччини неможливо встановити.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей на Донеччині – у Вугледарі та Іванівці. Четверо одержали поранення: 2 в Іванівці, 1 у Слов’янську і 1 у Покровську", - написав Кириленко.

Також збільшилось число жертв удару по залізничному вокзалу Краматорська – ще 5 людей загинуло і ще 5 звернулися по допомогу із пораненнями.

"Наразі неможливо встановити кількість жертв у Волновасі та Маріуполі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, ЗСУ ефектно знищили склад боєприпасів росіян на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: