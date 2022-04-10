Склад розташовувався у Новомайорському.

На Донеччині підірвано склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

"Новомайорське, Донецька область. Підірвано склад з боєприпасами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв вранці Генштаб, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма і встановити контроль над Маріуполем.

Також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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