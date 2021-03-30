Хомчак пояснив, чим загрожує подібне рішення.

Президент України Володимир Зеленський спроможний дати команду про наступ на Донбасі, однак таке рішення може загрожувати великими втратами серед цивільного населення регіону.

Про це заявив головнокомандувач Збройними силами Руслан Хомчак в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, пише сайт "Гордон".

Читайте такожПроцес розмінування Донбасу триватиме не менше 25-30 років - Резніков

"Я вам гарантую: у верховного Головнокомандувача проблем дати команду або прийняти рішення немає. Просто треба прораховувати всі наслідки потім, сили й можливості, резерви, готовність сьогодні держави до цього – щоб ми йшли – і наслідки. Тому що якщо ми сьогодні йдемо наступати, ми розуміємо, що таке Донецьк: це багатомільйонне місто", – підкреслив він.

За словами Хомчака, при настанні є багато ризиків. Зокрема, може загинути занадто багато місцевих жителів.

"Але ж це ж українці, це ж люди. Міжнародне гуманітарне право що скаже? Оцінивши ці всі фактори, ці ризики... Хто проти нас піде? Якщо ми будемо сьогодні воювати з тими, хто там є, – звичайно, у нас є дуже багато шансів досягти мети. Але ми розуміємо, що проти нас стане... Ми це бачили в 14-му році", - додав він.

Загострення на Донбасі: обстріл під Шумами 26 березня

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила Про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован