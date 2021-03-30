Президент України Володимир Зеленський спроможний дати команду про наступ на Донбасі, однак таке рішення може загрожувати великими втратами серед цивільного населення регіону.
Про це заявив головнокомандувач Збройними силами Руслан Хомчак в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, пише сайт "Гордон".
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"Я вам гарантую: у верховного Головнокомандувача проблем дати команду або прийняти рішення немає. Просто треба прораховувати всі наслідки потім, сили й можливості, резерви, готовність сьогодні держави до цього – щоб ми йшли – і наслідки. Тому що якщо ми сьогодні йдемо наступати, ми розуміємо, що таке Донецьк: це багатомільйонне місто", – підкреслив він.
За словами Хомчака, при настанні є багато ризиків. Зокрема, може загинути занадто багато місцевих жителів.
"Але ж це ж українці, це ж люди. Міжнародне гуманітарне право що скаже? Оцінивши ці всі фактори, ці ризики... Хто проти нас піде? Якщо ми будемо сьогодні воювати з тими, хто там є, – звичайно, у нас є дуже багато шансів досягти мети. Але ми розуміємо, що проти нас стане... Ми це бачили в 14-му році", - додав він.
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