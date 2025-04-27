Катерина Гірник

Це дасть змогу російським військам протистояти українським безпілотникам.

Росія планує змінити тактику для нового наступу влітку та восени 2025 року. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, РФ готується перейти до сисематичного використання мотоциклів у наступальних операціях, щоб протистояти українським безпілотникам.

Як пишуть аналітики, днями Міноборони РФ опублікувало відеозапис, на якому видно, як російські бійці на полігоні відпрацьовують тактику наступу й оборони на мотоциклах у групах по дві-три людини.

"Відео свідчить про те, що російські військові розробляють тактику систематичного наступального використання мотоциклів і, вочевидь, готуються видати російському персоналу в Україні збільшену кількість мотоциклів", - йдеться у звіті.

Відео дня

Також прессекретар Харківського угруповання ЗСУ Павло Шамшин повідомив, що, за даними української розвідки, російські військові навчають своїх солдатів тактики ведення бою з використанням мотоциклів, і це є ознакою, що російські війська, імовірно, дедалі частіше використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях в Україні влітку й восени.

Шамшин зазначив, що мотоцикли дають змогу російським солдатам збільшити швидкість і маневреність, що вкрай важливо для ухилення від ударів українських безпілотників. Водночас гучний шум мотоцикла заважає мотоциклістові почути безпілотники, що наближаються.

У ISW також відзначають тенденцію до збільшення кількості російських підрозділів, які проводять механізовані та комбіновані моторизовані десанти і перевозять піхоту на мотоциклах і цивільних автомобілях по всій лінії фронту.

"Російське командування продовжує адаптувати свою тактику для протидії ударам українських безпілотників і, ймовірно, для пом'якшення нестачі техніки російських військових унаслідок великих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року", - зазначають аналітики.

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Російський наступ - новини

Раніше повідомлялося, що війська РФ активізувалися на кордоні. У ДПСУ зазначили, що найгарячішими напрямками є Сумщина та Харківщина. У відомстві додали, що коли ворог оголошував "перемир'я", його підрозділи продовжували завдавати ударів, зокрема по підрозділах прикордонної служби.

Також в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

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