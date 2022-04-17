Щодо наступу у російського генералітету з однієї причини немає "однорідності", поділився глава ГУР Міноборони.

Російський генералітет не погоджується на наступальні операції в Україні, оскільки боїться загинути на полі бою.

Дуже багатьох лякає, що в Україні вже підтверджено знищення восьми генералів Збройних сил РФ, повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини - на даному етапі точно підтверджено про знищення восьми генералів, і цей фактор дійсно лякає дуже багатьох з них", - сказав він.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Харкова, Херсона, Маріуполя, Чернігова, Сум, Житомира та Одеси.

Ворогові вдалося взяти під контроль низку українських населених пунктів.

Раніше заступник Міністра оборони Ганна Маляр говорила, що супротивнику не вдається розпочати агресивний наступ на частини сходу України, оскільки його стримує українська армія.

За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, у нашій країні вже ліквідовано 20,3 тис. ворогів.

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