На Харківщині зроблена серйозна робота, щоби унеможливити потужний наступ з півночі.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про наступ росіян з півночі не так зрозуміли. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції.

Зокрема, у президента запитали, про який саме напрямок говорив керівник ГУР Кирило Буданов, коли казав про підготовку наступу росіян з півночі.

"Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову, і він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто, ми розуміємо, що наступи можуть бути", - сказав Зеленський. Відео дня

Президент додав, що Україна перебуває у війні з росіянами, і тому, "наступи просто можуть бути".

"Я вважаю, що на сході - найскладніша ситуація. На мою думку і на думку командування Збройними силами України. Ми вважаємо, що на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоби унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено ... ця зупинка затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону - що унеможливило наявність їх сильного угрупування з іншого боку", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що посилається на дані різних розвідок.

Заява Буданова про ймовірний наступ росіян з півночі

Днями керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про ризик загострення атаки Росії з півночі. За його словами, атака росіян із півночі вже триває і є тенденція на загострення, тому проблему ігнорувати не можна.

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