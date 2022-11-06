Військові підрозділи звільнили від окупантів лівий берег Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що наступ української армії на Харківщині успішно продовжується вже на лівому березі річки Оскіл.

"Воїни підрозділу ГУР МОУ "Kraken" звільнили від окупантів лівий берег Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку. Внаслідок злагоджених дій було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

ГУР інформує, що силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи: ПВК "Вагнер", 27 ОМСБр 1 танкової армії , 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП та загони "Барс".

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"Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола", - зазначили в ГУР.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті ворожі сили змушені були тікати, залишаючи свою бойову техніку і боєприпаси, а також здаватися в полон.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців.