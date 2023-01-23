За словами міністра, з кожною зустріччю зростає довіра партнерів до України.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9") відбудеться вже скоро. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про це у Twitter.

Він зазначив, що бачить, як зростає довіра до України. А разом з довірою зростають обсяги допомоги.

"З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо!", - написав Резніков та додав, що Ramstein 9 відбудеться в лютому.

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Рамштайн-8: що отримала Україна

Як повідомляв УНІАН, "Рамштайн-8" відбувся 20 січня. Після проведеної зустрічі генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України.

Резніков заявив, що "деякі пакети (допомоги Україні – УНІАН) були озвучені за закритими дверима", тому результатом зустрічі "Рамштайн-8" він дуже задоволений.

За словами Резнікова, Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: "Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і Генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків".

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