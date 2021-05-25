У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп разом з військовою бойовою технікою.

Генсек НАТО Єн Столтенберг підтвердив, що Росія залишила біля кордонів з Україною десятки тисяч своїх військових і значну кількість техніки.

Про це йшлося під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Читайте також"Загроза зберігається": Кулеба про подальшу агресію РФ проти України«Хоча Росія відкликала деякі війська, в Україні та біля неї залишаються десятки тисяч, а також значна кількість зброї», – зазначив Столтенберг.

Генсек Альянсу додав, що Росія продовжує обмежувати судноплавство у Чорному морі, зокрема в районі Керченської протоки. Він заявив, що вказані агресивні дії «викликають серйозну стурбованість», пообіцявши, що НАТО буде зберігати пильність та продовжить підтримувати своїх партнерів.

Ескалація на кордоні України та РФ: довідка УНІАН

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня у місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

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Автор: Яна Ставська