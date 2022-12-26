Стратегічні пріоритети російської армії у війні проти України залишилися без змін після 10 місяців боїв.

Київ залишається першочерговою ціллю для російських повітряних атак. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що російська армія намагалася захопити Київ з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді окупанти висаджували десанти, прагнули захопити столичні аеродроми і в цілому сформувати кільце оточення навколо міста.

Зараз, коли Росія веде кампанію масованих повітряних ударів, загальні пріоритети залишилися колишніми.

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"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця – це ціль №1 для ворога", – заявив Гнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що найбільше ракет росіяни направляють на об'єкти паливно-енергетичного сектору, а зовсім не на військові цілі.

Ракетні удари росіян по українській енергетиці

В даний час російська армія, ймовірно, готується завдати нового масованого удару по українській енергетиці. Про це свідчить, зокрема, поява кораблів-ракетоносців у морі.

Кампанія повітряного терору ведеться російською армією з 10 жовтня, коли був здійснений перший масований залп ракетами саме по об'єктах енергетики.

Після цього агресор здійснив ще кілька таких масованих обстрілів. Останній з них був 16 грудня.

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