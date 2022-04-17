Міністерство цифрової трансформації України радить громадянам не обговорювати з жителями окупованих територій пересування та дії російських окупантів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.
"Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя", - йдеться в повідомленні.
Натомість Мінцифри пропонує розказати їм про чат-бот "єВорог".
"Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими. Головне - повідомляти в чат-бот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників - більше ворогів знищить наша армія", - зазначає міністерство.
Чат-бот "єВорог": що відомо
Як повідомляв УНІАН, у березні в Україні запрацював чат-бот "єВорог". Завдяки йому українці можуть допомогти армії виявити місцеперебування російських військ.
За даними Міністерства цифрової інформації, чат-ботом уже скористалися 257 тисяч українців.