Мінцифри пропонує розказати знайомим на окупованих територіях про чат-бот "єВорог", але просить не обговорювати війська РФ.

Міністерство цифрової трансформації України радить громадянам не обговорювати з жителями окупованих територій пересування та дії російських окупантів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.

"Якщо ваші рідні, друзі чи знайомі перебувають на окупованій території, намагайтеся з ними не обговорювати телефоном чи в соцмережах пересування та дії окупантів. Це може бути небезпечно для їхнього життя", - йдеться в повідомленні.

Натомість Мінцифри пропонує розказати їм про чат-бот "єВорог".

"Так вони зможуть таємно поділитися цінною інформацією про геолокацію, пересування та дії ворога з нашими військовими. Головне - повідомляти в чат-бот про окупантів із безпечного місця та щоразу, як їх бачите. Більше людей поділиться кадрами чи інформацією про загарбників - більше ворогів знищить наша армія", - зазначає міністерство.

Чат-бот "єВорог": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні в Україні запрацював чат-бот "єВорог". Завдяки йому українці можуть допомогти армії виявити місцеперебування російських військ.

За даними Міністерства цифрової інформації, чат-ботом уже скористалися 257 тисяч українців.

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