Через чатбот можна передати інформацію про розташування ворожих об'єктів.

Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог". Через нього українці можуть передавати дані щодо розташування ворожих солдатів чи техніки. Уся інформація передається до Збройних сил України.

Про це повідомив голова відомства Михайло Федоров.

Станом на зараз відомо, що понад 200 тисяч користувачів Дії скористалися чатботом із моменту його запуску.

Після оновлення через бот можна вибрати види військ чи техніки окупанта із запропонованого списку або вписати самостійно, вказати, скільки саме було окупантів чи техніки, надіслати заявку без фото чи відео, а також час, коли ви бачили ворога, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований.

Нагадаємо, у Чернігові в останні дні погіршилась гуманітарна ситуація через відсутність можливості доставити до міста продукти та іншу допомогу.

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