Одну з місцевих мешканок раптом перейменували на російський лад.

Російські загарбники епічно оконфузились під час так званих "виборів" на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

У мережі з'явилося відео, яке красномовно демонструє рівень підготовки до псевдовиборів. Під час голосування з'ясувалося, що місцеву мешканку з прізвищем Пригода раптом перейменували на "Пріключєніє".

"Ну, ви виправте. Вона не "Пріключєніє", а Пригода", - сказав родич жінки, ледь стримуючи сміх.

"Вибори" на окупованих територіях - що відомо

На початку вересня росіяни намагаються провести "вибори" до окупаційної влади.

30 серпня Служба безпеки України влаштувала чергову бавовну "кадирівцям" і колаборантам, які готувалися до "виборів" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Був удар безпілотниками по "виборчій дільниці" у місті Кам’янка-Дніпровська тоді, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району. Там зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, "кадирівці". Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів".

Згодом в окупованому Бердянську, де загарбники хочуть провести так звані "вибори", були вибухи і руйнування.

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