Пушилін вже відчуває наближення кінця своєї "кар'єри", тому вдає воєначальника та стратега, каже експерт.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін вдає із себе "воєначальника та стратега", заявляючи про те, що "Київ перейшов усі межі" та обстрілює Донецьк. Однак Кремль, ймовірно, дуже скоро змінить "керівництво республік".

Про це заявив військовий експерт Влад Волошин в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Інтерв'юер попросив експерта прокоментувати, з якою метою Пушилін звертається по допомогу до РФ, заявляючи про обстріли Донецька. При цьому очевидно, що місто обстріляли самі бойовики. На переконання Волошина, ватажок "ДНР" робить це за двох причин.

"На мій погляд, Пушилін розуміє, що він – каліф на годину. Такими заявами він прагне підвищити свою значущість, продемонструвати діяльність. Так він продовжує залишатися в інформаційному просторі. Найімовірніше, найближчим часом буде заміна цих пасічників та пушиліних, і він хоче показати, що ще на щось здатний. Це перше. Друге – якщо подивитися на карту широкомасштабного російського вторгнення, то на одних ділянках є якісь просування, на інших немає. Біля Донецька ситуація для ворога дуже погана. Авдіївка тримається, Мар'їнка тримається. Тому Пушилін намагається здаватися стратегом, воєначальником, котрий має військові заслуги перед Росією, оскільки очолює цей анклав", - заявив Волошин.

При цьому він виключає те, що Донецьк атакували Збройні сили України, адже Генштаб анонсував контрнаступ лише тоді, коли буде необхідна кількість озброєнь і бойової техніки.

Експерт впевнений, що Путін планує змінювати ватажків "ЛДНР". Такого висновку він дійшов, аналізуючи матеріали російських медіа та заяви "військових експертів".

"Кілька разів говорили про те, що таке керівництво, як Пасічник та Пушилін, не зовсім влаштовує керівництво Росії та керівництво збройних сил РФ. Крім того, в Кремлі також бачать, що Пушилін – не та людина, яка може керувати якимись територіями. Не той рівень компетенції", - резюмував експерт.

Нагадаємо, РФ у 2014 році вдерлася на частину Донецької та Луганської областей та підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Денис Пушилін став ватажком "ДНР" наприкінці листопада 2018 року.

Рано вранці 24 лютого цього року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. 1 червня ЗМІ писали, що Пушилін поранений під містом Лиман Донецької області. Пізніше сам лідер бойовиків стверджував, що не був поранений.

Кілька днів тому у Донецьку біля офісу ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна пролунав вибух.

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