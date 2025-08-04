Пункти запуску дронів дальньої дії, розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції української ППО.

Росія збирається розширити використання окупованої території України для нанесення ударів безпілотниками по Україні, зокрема, планує використовувати для цього територію Донецького аеропорту. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що супутникові знімки аеропорту, зроблені в липні 2025 року, показують, що російська влада частково очистила укріплення на злітно-посадковій смузі та почала будівельні роботи на стоянках, можливо, в рамках підготовки до встановлення паливних резервуарів.

Крім того, OSINT-група CyberBoroshno повідомила, що супутникові знімки вказують на те, що російська окупаційна влада будує закриті складські приміщення поряд зі зруйнованим терміналом аеропорту і готує пункти ручного управління дронами, зони розвантаження боєголовок, пости повітряного спостереження і злітно-посадкову смугу.

Відео дня

"CyberBoroshno оцінила, що російська окупаційна влада розвиває інфраструктуру в аеропорту для запуску ударних дронів типу Shahed, дронів-пасток типу Gerbera і, можливо, реактивних дронів Geran (Shahed)", - зазначають в ISW.

При цьому аналітики попереджають: пункти запуску дронів дальньої дії, розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції української протиповітряної оборони.

"Подальше використання Росією окупованої України для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України та держав НАТО, якщо Росія продовжить окупацію української території", - зазначають вони.

Російські дрони - новини

Нагадаємо, що кілька днів тому, під час чергової атаки РФ по Україні, Сергій "Флеш" Безкрестнов, який є фахівцем у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, попередив, що українці чутимуть нові звуки, оскільки ворог почав застосовувати реактивні "Шахеди".

Видання TMZ писало, що доки не будуть знайдені дешевші альтернативи, Україні доведеться збивати ці дрони дорогими зенітними ракетами. І коштуватиме це мільйони.

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