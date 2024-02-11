Секретар РНБО висловився про затримку допомоги Заходу.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що трапиться, якщо ЗСУ не отримають зброї від Заходу в найближчі терміни.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що Україна зможе витягнути 2 місяці на внутрішньому ресурсі, якщо США затримаються з допомогою. Данілов в коментарі RTP висловився, що все стане складніше, якщо партнери не дадуть зброї в осяжні терміни.

"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", - заявив він.

Данілов стверджує, що ланцюжок постачання зброї для РФ з Ірану і Північної Кореї зумовив "деякі" зміни на полі бою. Тому, якщо Захід не зреагує аналогічною підтримкою, то "ситуація дійсно ускладниться".

Вона, й без цього, вже зараз складна, і в цілому ніколи не була легкою, акцентував він. "Якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни", - сказав Секретар РНБО.

Також він уточнив, що Україна в будь-якому випадку не зупиниться і продовжить оборону своїх територій, оскільки іншої альтернативи немає. Данілов впевнений, що США незабаром схвалять необхідний пакет допомоги Україні, адже на кону кілька питань: незалежність, імідж Заходу та його єдність.

"Сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність знаходиться під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність всього Заходу...", - резюмував він.

Що заявив Арахамія про можливості України

Днями Арахамія уточнив, що в України є ресурсу на 2 місяці, щоб вести війну, тому вона відчуває себе в безпеці, попри затримки з Західною допомогою. "У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми відчуваємо себе в безпеці", - заявив він в інтерв'ю Report.

Нардеп також висловив упевненість в тому, що США незабаром схвалять допомогу. Зазначимо, 9 лютого Вашингтон зробив для цього перший крок - Сенат проголосував за розгляд пакета фінансування. Тепер його має розглянути верхня палата Конгресу.

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