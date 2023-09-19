Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги.

Російські загарбники вкотре вночі атакують українські міста безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

Близько 22:52 військові зафіксували пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край). Вони закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі тривога лунає у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. О 00:00 стало відомо, що група безпілотних літальних апаратів рухається у напрямку Кривого Рогу.

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Вже о 00:13 для Полтавської, Сумської та Харківської областей оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння. У Кіровоградській та Миколаївській - загроза дронів.

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Обстріли України: останні новини

Нагадаємо, вчора вночі російські загарбники випустили по Україні ракети та дрони, у низці областей працювали протиповітряна оборона. У Повітряних силах відзвітували про знищення 17 крилатих ракет та 18 безпілотних літальних апаратів.

Вже ввечері Росія запустила ракети з Бєлгорода по Харківській області. У місті пролунала низка вибухів. Міська влада повідомляє про влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

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