Загалом окупанти застосували понад 30 безпілотників.

Російські окупанти під час нічної атаки на українські міста випустили 33 "шахеди". Силам протиповірятної оборони вдалося знищити 25 ворожих безпілотників.

У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків, а саме Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Російські атаки на Одескьку область - останні новини

Останнім часом російські терористи активно атакують ударними дронами південні регіони України, зокрема Одеську область, маючи на меті знищити портову інфраструктуру регіону. В ніч на 6 вересня дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині. Пошкоджено лінії електропередач.

Сьогодні близько опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ударних БпЛА прямує з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Також є загроза для Приморського.

Повітряна тривога була згодом оголошена у низці областей України: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив через деякий час, що в Ізмаїльському районі Одещини продовжується бойова робота сил ППО та інших підрозділів.

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