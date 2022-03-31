За словами міністра закордонних справ, Німеччина готова забезпечити безпеку України після завершення війни.

Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.

Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Die Zeit. За словами міністра закордонних справ, Німеччина готова забезпечити безпеку України після завершення війни. Але війна ще йде – і російським заявам вірити не можна, наголосила вона.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина також буде там і дасть гарантії. Ми повністю солідарні, на 100 відсотків з Україною", - йдеться у повідомленні. Це також стосується мирних переговорів і подальшого мирного порядку.

Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не такі, щоб можна було очікувати якогось прориву. Коли російська сторона говорить про гарантії чи нейтралітет, вони мають на увазі щось зовсім інше, ніж українська сторона, сказала Бербок.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Наступний раунд переговорів відбудеться в онлайн-форматі 1 квітня.

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