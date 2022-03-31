За його словами, будуть напрацювання, що залежить від учасників переговорного процесу.

Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу", член переговорної групи Давид Арахамія.

"На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі", - зазначив він.

Що передувало

29 березня у Стамбулі пройшов черговий раунд перемовин України та Росії. Українська делегація передала свої пропозиції і бачення закінчення війни.

Йдеться, зокрема, про позаблоковий статус в обмін на "гарантії безпеки" з участю РФ та низки західних країн, які відповідали б 5-ій статі статуту НАТО.

Також Україна пропонує передбачити в майбутньому договорі, що всі країни-гаранти не тільки не заперечують щодо вступу в ЄС, а мають допомагати в цьому процесі.

Ніяких документів не підписували, уточнив глава фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія.

На думку Британії, переговори Росія використовує тільки заради часу перегрупувати війська і піти у другий наступ.

При цьому бомбардування українських міст продовжується.

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