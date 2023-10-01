За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

Сьогодні, 1 жовтня, внаслідок обстрілу російськими окупантам міста Вовчанськ у Харківській області загинула одна людина.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. "Близько 11:00 1 жовтня російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. У результаті обстрілу загинув чоловік, його особа наразі встановлюється. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

В МВС зазначили, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Відео дня

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків. Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА Shahed-131/136. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів".

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Також, РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вас також можуть зацікавити новини: