Вдалося знищити 16 безпілотників.

У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усього було зафіксовано пуски близько 30 ударних дронів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, атака здійснювалась із південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "Шахедів", - зазначається у повідомленні.

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Нічна атака на Україну – що відомо

Сьогодні вночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні - застосували ракети та дрони-камікадзе.

Як розповів спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, під час сьогоднішньої нічної атаки окупанти активно використовували фальш-цілі, щоб виснажувати і вишукувати проміжки в українській системі протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки відбулося влучання по промисловій інфраструктурі в Умані Черкаської області, виникла масштабна пожежа на складах із зерном.

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