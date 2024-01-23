Знищено, зокрема, ще майже 60 бойових броньованих машин супротивника.

Втрати Росії в Україні на сьогодні, - на вівторок, 23 січня, перетнули нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 377 тисяч супротивників.

За добу українські воїни "мінусували" 960 загарбників, повідомив Генеральний штаб збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За його даними, знищені також, зокрема, 59 ворожих бойових броньованих машин, 22 танки, дві реактивних системи залпового вогню, одна крилата ракета, 65 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 12 одиниць спецтехніки.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 22 січня 2024 року становили приблизно 376 тис. 860 окупантів.