Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі складна, напружена, але ретельно відстежується силами оборони, зазначили в ОК "Південь".

На півдні України минулої доби наші захисники знищили ще 32 окупантів. Окрім цього, рашисти втратили самохідну гаубицю та зенітно-ракетний комплекс.

Про це йдеться у новому зведенні від Оперативного командування "Південь".

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі складна, напружена, але ретельно відстежується силами оборони, зазначається у повідомленні. Окупанти тримають рубежі оборони та продовжують діяти за тактикою контрбатарейної боротьби. Рашисти нарощують угрупування на криворізькому напрямку.

"Протягом бойового дня нашими підрозділами присічено три спроби ворога, силами посиленого взводу в кожному випадку, провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки ворог ретирувався", - повідомили в ОК "Південь".

Загалом рашисти завдали шість ударів. На Криворіжжі окупанти двічі били по Мар'янському та Гранітному крилатими ракетами "Точка-У". Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Мирні мешканці не постраждали.

"З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки "Град". Втрат нема, але є зруйновані будівлі. В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу. Понад вечір по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами "Градів". Зруйновано дві будівлі, без людських втрат", - додали в ОК.

В Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині, окупанти тричі атакували позиції наших захисників гелікоптерами. Втрат серед українських військових немає. У відповідь на ворожі атаки наші захисники тричі вдарили авіацією по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

Загалом за бойовий день результати роботи наших підрозділів складають:

32 окупанти,

самохідна гаубиця "Мста-С",

зенітно-ракетний комплекс "ТОР",

4 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються, додали в ОК "Південь".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти зібрали на півдні близько 30 БТГ для наступу на Кривий Ріг і Миколаїв.

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