За його словами, завдання окупантів - бути готовими до швидкого наступу.

Російські окупанти зібрали на півдні країни близько 30 БТГ. Так загарбники готуються до наступу на Кривий Ріг і Миколаїв.

Про це заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, завдання окупантів - бути готовими до наступу 6 серпня.

При цьому, за словами Арестовича, якість цих військ дуже низька, штати БТГ - "дуті", тому жителям цих міст "непритомніти" не варто.

Нагадаємо, за словами Арестовича, російські війська можуть піти в наступ на півдні з "натяком забігу на Миколаїв" на початку-середині серпня. За його словами, просто оборону російське командування вважає невигідною.

Раніше військовий експерт Сергій Кузан заявив, що російські війська намагаються зібрати останні дієздатні сили, щоб перехопити ініціативу на півдні України. При цьому він зазначив, що ЗСУ знають про плани противника і теж готуються.

Вас також можуть зацікавити новини: