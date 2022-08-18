Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

У Білорусі посилюють охорону ділянки кордону з Україною.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

"Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль.

Здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Леб’яжого.

Напередодні аналітики попередили, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі. Для цього в республіку везуть ракети і стягують на аеродром "Зябровка" ракетні комплекси.

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