За попередніми відомостями, ворог здійснив мінометний обстріл з прикордонної території Росії.

Внаслідок учорашнього обстрілу села Єліне на Чернігівщині чотири особи загинули, причиною смерті потерпілих стали осколкові поранення.

За даними слідства, армія РФ 1 лютого з 15:30 до 16:10 обстріляла село Єліне Сновської громади Корюківського району, такі дані оприлюднили сьогодні, 2 числа, в Офісі генерального прокурора.

"Внаслідок обстрілу загинули четверо місцевих жителів, які ховались від ворожого обстрілу в погребі житлового будинку. Одна людина травмована та доставлена до лікарні. Причиною смерті потерпілих стали осколкові поранення", - зазначили у прокуратурі.

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За попередніми даними, мінометний обстріл здійснено з прикордонної території РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). На даний час у кримінальному провадженні триває проведення першочергових слідчих та процесуальних дій.

Обстріли Чернігівщини - сьогодні це варто знати

Росіяни вже багато разів обстрілювали територію Чернігівської області. Супротивник, зокрема, застосовував міномети та самохідні артилерійські установки.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 лютого, російські окупанти знову обстріляли Чернігівщину, міна потрапила у погріб приватного будинку. Оперативне командування "Північ" повідомило про трьох місцевих жителів, які загинули внаслідок цього влучання, та ще одного пораненого. Пізніше стало відомо, що є чотири жертви.

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