За життя речниці ДСНС у Дніпропетровській області боролися майже рік.

Спікер Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, яка постраждала унаслідок російського ракетного удару, померла.

За життя Дудки 11 місяців боролися лікарі на Батьківщині, а також у Німеччині, про її смерть чоловік-рятувальник Ігор Гетало повідомив у вівторок, 7 березня, в Instagram. "11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах", - написав він.

Чоловік також зізнався Дудці у коханні та вибачився за те, що не зміг її врятувати.

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Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області вже відреагувало на смерть Дудки у Facebook.

"Немає тих слів у цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати... Євгенія справжня професіоналка своєї справи, патріотка... Царство небесне та земля їй пухом", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Дніпру - що треба знати про поранення Євгенії Дудки

10 квітня минулого року Євгенія Дудка, її чоловік Ігор й інші співробітники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар РФ по аеропорту в Дніпрі. Найтяжчі поранення отримала речниця ДСНС.

Спершу Дудку лікували у лікарні, розташованій у Дніпрі, а потім - у німецькій клініці "Шаріте". У лютому цього року вона повернулася на Батьківщину. Дудка була незадоволена тим, як її лікували західні спеціалісти.

Варто зазначити, що Росія не раз била по Дніпру та населених пунктів регіону, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Зокрема, 6 березня стало відомо, що супротивник запустив чотири іранські дрони-камікадзе Shahed по Дніпропетровській області, безпілотники ліквідували.

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