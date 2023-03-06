Найімовірніше, мова йде про іранські дрони-камікадзе "Shahed".

У ніч на понеділок, 6 березня, ворожі війська запустили по Дніпропетровській області чотири БПЛА. За даними українських військових, швидше за все, мова йде про іранські дрони "Shahed". Нагадаємо, що цієї ночі у Білгородській області (територія РФ) також звучали "хлопки".

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ворожі літальні апарати успішно ліквідували бійці Південного командування "Схід"

"Вночі ворог атакував Дніпропетровську область чотирма безпілотниками. Однак наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили. Ймовірно, це були Shahed", - йдеться в повідомленні.

Також Лисак повідомив, що після 6 години ранку війська РФ здійснили артобстріл по Червоногригорівській громаді та Нікополю.

Наразі наслідки удару уточнюються. За попередніми даними, ніхто з українців не постраждав, зазначив глава ОВА.

Вночі ворог запустив дрони у бік Київської області

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 березня в Чернігівській та Сумській областях була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про ймовірний запуск дронів.

Пізніше, карта тривог стала "червоною" в Київській області, а також у Києві. Як повідомили в ОВА, у небі області була зафіксована невідома повітряна ціль. Також місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО. Відбій тривоги у столиці оголосили лише о 3 годині ночі.

Також цієї ночі тривога лунала у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

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