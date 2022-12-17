Дві громади у Дніпропетровській області знаходяться у найбільшій небезпеці, попередив голова Нікопольської районної військової адміністрації.

На лівому березі Дніпра спостерігається активність артилерії російських загарбників.

Жителям кількох районів Дніпропетровської області варто обмежити перебування на відкритій місцевості, про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram.

"Найбільшу актуальність повідомлення має для Мирівської і Марганецької громад. Проте, стосується жителів всіх прибережних територій", - зазначив Євтушенко.

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Як повідомляв УНІАН, майже щоденно відбувається обстріл російськими загарбниками Нікополя та Нікопольського району.

Зокрема, 15 грудня внаслідок обстрілу загинув житель міста Марганець. П'ятеро жителів району, чоловіки та жінки з міста Марганець і Червоногригорівської ТГ отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Упродовж дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії.

В той день в Марганці пошкоджено 20 приватних та 10 багатоповерхових житлових будинків, 14 господарських споруд, коледж, школу, магазини, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.

Крім того, в Нікополі було пошкоджено чотири приватних та один багатоповерховий житлові будинки, господарські споруди, медичний заклад. Вогнеборцями ліквідовано пожежу.

Довідка УНІАН. Нікополь та Нікопольський район знаходиться на правому березі Дніпра.

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