На лівому березі Дніпра спостерігається активність артилерії російських загарбників.
Жителям кількох районів Дніпропетровської області варто обмежити перебування на відкритій місцевості, про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram.
"Найбільшу актуальність повідомлення має для Мирівської і Марганецької громад. Проте, стосується жителів всіх прибережних територій", - зазначив Євтушенко.
Ситуація у Дніпропетровській області під час війни з РФ - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, майже щоденно відбувається обстріл російськими загарбниками Нікополя та Нікопольського району.
Зокрема, 15 грудня внаслідок обстрілу загинув житель міста Марганець. П'ятеро жителів району, чоловіки та жінки з міста Марганець і Червоногригорівської ТГ отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Упродовж дня ворог атакував населені пункти з використанням РСЗВ та ствольної артилерії.
В той день в Марганці пошкоджено 20 приватних та 10 багатоповерхових житлових будинків, 14 господарських споруд, коледж, школу, магазини, автотранспорт, лінії газо- та електромережі.
Крім того, в Нікополі було пошкоджено чотири приватних та один багатоповерховий житлові будинки, господарські споруди, медичний заклад. Вогнеборцями ліквідовано пожежу.
Довідка УНІАН. Нікополь та Нікопольський район знаходиться на правому березі Дніпра.