Поліцейські Донеччини зареєстрували 26 ворожих обстрілів за добу.

Російські окупанти били по житлових кварталах на Донеччині з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.

У повідомленні сказано, що поліцейські Донеччини зареєстрували 26 ворожих обстрілів за добу.

"Окупанти накрили вогнем 9 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Росіяни били по житлових кварталах з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, селищі Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське.

За даними поліції, руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 18 липня очільник Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу загарбники вбили щонайменше двох мирних жителів Донецької області.

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