Ще 10 людей отримали поранення.

За минулу добу загарбники вбили щонайменше двох мирних жителів Донеччини. Зокрема, воєнні злочини росіян зафіксовано в Авдіївці та Новому Донбасі.

Ще 10 людей отримали поранення, повідомив уранці 18 липня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними Кириленка, в області від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 625 цивільних, поранено ще 1608. Кириленко додав, що наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Росіяни без успіху намагаються взяти два міста на Донбасі

Про це мовиться у щоденному звіті британської розвідки. Наголошується, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки Росії відтоді, як Лисичанськ був залишений, а українська оборонна лінія була вкорочена і випрямлена.

Як писав УНІАН, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ зупинили спробу РФ заволодіти дорогою між Лисичанськом та Бахмутом. Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

Зазначимо, бої поблизу Бахмута стають все більш запеклими. Ворог рветься в Соледар та сусідній Сіверськ.

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