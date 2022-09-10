У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявлено тіла двох цивільних зі слідами катувань.
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначається, що 7 вересня українськими військовими звільнено с. Гракове у Чугуївському районі.
Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.
"9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронцями виявлено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версією слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села", - розповіли у прокуратурі.
Наразі тіла вбитих направлено на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області
Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.