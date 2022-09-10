Правоохоронці вважаюх, що мирних людей російські військовослужбовці вбили у березні.

У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявлено тіла двох цивільних зі слідами катувань.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що 7 вересня українськими військовими звільнено с. Гракове у Чугуївському районі.

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Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

"9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронцями виявлено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версією слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села", - розповіли у прокуратурі.

Наразі тіла вбитих направлено на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

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