Реактивна артилерія окупанта обстріляла позиції 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади касетними системами залпового вогню.
Про це повідомили в Міноборони України.
За їх даними більшість снарядів уразили місцевість, де розташовані мирні населені пункти, що знаходяться далеко за лінією вогню
Зазначимо, касетні боєприпаси (авіабомби, ракети, артилерійські чи реактивні снаряди) – особливі засоби ураження, які містять всередині однотипні бойові елементи. Зокрема міни вповільненої дії, які розкидаються в повітрі над великою територією.
Такі боєприпаси тривалий час можуть знаходитися в землі й бути небезпечними ще довго після припинення бойових дій. Після закінчення воєн саме від касетних боєприпасів гине значна кількість мирного населення, особливо діти.
Бійці інженерно-саперного батальйону 128 бригади вже почали розміновувати місцевість, уражену касетними бойовими елементами російської артилерії.
Раніше повідомлялося, що Росія застосувала заборонені касетні боєприпаси при обстрілі населеного пункту Криворізького району Дніпропетровської області.