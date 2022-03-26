Російські пабліки лякають одеситів затопленням їхніх житлових будинків.

Ворог поширює фейк про нібито мінування українськими військовими Хаджибейської дамби у передмісті Одеси.

Про це передавати в Одеській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що російські пабліки та Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про те, що начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко видав розпорядження про замінування Хаджибейської дамби.

Розповсюджувачі фейку запевняють, що Марченко нібито розпорядився підірвати дамбу, щоб ворог не пройшов до Одеси з Миколаєва, нібито наказав готувати евакуацію мешканців Суворовського району Одеси (район знаходиться поряд із дамбою), бо "під час вибуху житлові будинки будуть затоплені".

В адміністрації акцентують, що ці заяви відкрито поширюються російськими ресурсами та є фейками, спрямованими на те, щоб серед населення розпочалася паніка.

Жителів Одеського регіону просять бути пильними та не довіряти інформації сумнівного походження, а про факти її поширення повідомляти СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські пропагандисти створюють багато фейків, що стосуються союзників України. Так, у відповідь на підтримку Києва Польщею, Кремль придумав історію про нібито бажання поляків анексувати частину нашої держави.

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