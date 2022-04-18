За даними Міноборони, саме з напрямку Ізюма армія РФ намагається розвинути наступ на схід.

Збройним силам України вдалося звільнити ряд населених пунктів в околицях Ізюма на Харківщині.

Про це в понеділок, 18 квітня, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

"Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими були звільнені", - сказав Мотузяник.

Представник Міноборони зазначив, що в напрямку міста Ізюм та його околиць зафіксували найбільше скупчення російських підрозділів, оскільки саме звідси вони хочуть наступати на схід.

"Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", — пояснив спікер.

Він додав, що Україні необхідна броньована техніка та засоби ППО, які допоможуть прикрити від обстрілів російськими ракетами українські міста.

"Не завадять і засоби контрбатарейної боротьби, і засоби електронної розвідки. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу", - підкреслив спікер Міноборони.

Нагадаємо, Ізюм - це одна з найгарячіших точок протистояння ЗСУ російській агресії в Україні і найгарячіша в Харківській області.

Генштаб стверджує, що РФ зосередила в районі Ізюма 22 БТГ.

Вчора стало відомо, що у районі Харкова ЗСУ продовжують відтісняти передові підрозділи російської армії від околиць міста, поступово звільняючи приміські селища в напрямку на Печеніги і Старий Салтів, а також в районі між цими двома дорогами.

У суботу, 16 квітня, передові підрозділи ЗСУ в цьому районі вийшли до селищ Байрак, Кутузівка, а також просунулися в районі Малої Рогані в східному напрямку.

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