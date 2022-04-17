Українські захисники зуміли відкинути передові підрозділи противника в районі Кремінна - Рубіжне.

Збройні Сили України провели активні контратака тактичного масштабу на ділянці між Святогірськом і Кремінною в зоні проведення операції Об'єднаних Сил.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначає, що підрозділи ЗСУ внаслідок активних контратакуючих дій тактичного масштабу на ділянці між Святогірськом і Кремінною в зоні проведення ООС зуміли відкинути передові підрозділи росіян в районі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід.

Більше того ЗСУ створили виразну загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання російських окупаційних військ, а також просунувшись у північно-східному напрямку у бік річки Оскіл.

"Судячи з усього, для командування військ противника, що оперують в цьому районі, все це стало досить несподіваною подією", - пише Машовець.

Згідно з опублікованою інформацією, в районі Харкова ЗСУ продовжують відтісняти передові підрозділи російської армії від околиць міста, поступово звільняючи приміські селища в напрямку На Печеніги і Старий Салтів, а також в районі між цими двома дорогами.

Вчора, в суботу, 16 квітня, передові підрозділи ЗСУ в цьому районі вийшли до селищ Байрак, Кутузівка, а також просунулися в районі Малої Рогані в східному напрямку.

"Слід зауважити, що ЗСУ в районі Харкова безсумнівно намагаються активно діяти в південно-східному напрямку від Індустріального району міста з метою "ускладнення життя" ізюмсько-Куп'янському угрупованні військ противника... За нашими крайніми відомостями, ЗСУ вдалося успішно просунутися в цьому напрямку аж до селища Малинівка в районі Чугуєва", - додав Машовець.

Як заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр, окупаційним військам не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, оскільки їх стримують Збройні Сили України.

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