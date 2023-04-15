Ворог вбив жінок, завдавши удару з артилерії по одному з районів міста.

Чоловік з Херсонської області, який втратив дружину та дитину під час сьогоднішнього обстрілу російських окупантів, вирішив стати до лав Збройних Сил України, розповів прес-офіцер комендатури Херсона Дмитро Плетенчук.

"Мені тепер лише в армію", - каже чоловік, який щойно втратив дружину і доньку. Згадується генерал Лебедь, який сам попереджав, що немає більш вмотивованих солдатів ніж ті, хто все втратив. Сьогодні стало на одного такого більше", – пише Плетенчук.

В Херсонській обласній асоціації футболу розповіли, що цей чоловік – спортивний лікар (працював в МФК "Кристал" Херсон, "Таврія" Сімферополь, "Енергія" Нова Каховка тощо), фізіотерапевт Володимир Дудка.

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"Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих. Відчуваємо скорботу разом із вами", – написали в асоціації.

Там зазначили, що ХОАФ надасть фінансову допомогу чоловікові, та закликали долучатися.

Кривавий обстріл Херсона напередодні Великодня

В суботу, 15 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по Херсону. Ворожа артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста, біля освітнього закладу.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє цивільних – 48-річна жінка та її 28-річна донька. Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

Крім цього, на Херсонщині було поранено трьох поліцейських. Вони потрапили під атаку ворожих безпілотників.

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