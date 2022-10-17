Одночасно з цим вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей в окупований Крим.

Окупаційні війська Російської Федерації залучають підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо тимчасово захопленого Херсона.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Facebook.

Крім того, відбувається вивезення колаборантів та їхніх сімей з Херсонщини.

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"В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначили у Генштабі.

Звільнення Херсонщини: що відомо

Наприкінці серпня українські війська пішли у масштабний контрнаступ. Звільнення територій від російських окупантів триває і в Херсонській області. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

В інтерв'ю УНІАН директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін наголосив, що російські окупанти і колаборанти зрозуміли, що Херсон вони не втримають, тому почали їхати звідти. Він зазначив, що росіяни кинули підкріплення й десантників, але у них немає зимового обмундирування та медикаментів.

Аналітики Financial Times спрогнозували, що вже цього тижня Збройні сили України можуть звільнити Херсон. Однак екс-заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає більш раціональною тактикою змусити ворога тікати.

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