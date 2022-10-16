Вороги намагаються утримати тимчасово захоплені території, зазначили у Генштабі.

Із захопленого Херсона в тимчасово окупований Крим загарбники вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - йдеться у повідомленні.

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Також в Генштабі повідомили, що супротивник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Контрнаступ України 2022 - важливі новини

Наприкінці серпня ЗСУ пішли у контрнаступ. Згодом стало відомо, що у наших воїнів є успіхи, зокрема, в Херсонській області.

Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від окупантів звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів території.

У ЗСУ 2 жовтня поділилися, що в Херсонській області звільнили ще п'ять населених пунктів.

В Офісі президента 14 числа повідомили, що в нашій країні загалом вже деокуповані 1 тис. 620 населених пунктів.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан спрогнозував, що українська армія скоро проведе деякі контрнаступальні дії на півдні, і стануть відомі хороші новини щодо правобережжя Херсонської області.

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