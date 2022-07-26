Вони закривають обличчя масками.

Російська окупаційна адміністрація створила загони "тітушок" для перефарбування української символіки на території Херсонської області.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

За їх даними, загарбники прирівняли будь-яку українську символіку до "екстремізму". Також окупанти полюють на учасників українського підпілля.

"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи, нібито з місцевих. Проте чомусь "місцеві" закривають обличчя масками, або зйомку проводять зі спини. Дивно, що приховувати молоді, яка нібито не робить нічого протизаконного на відміну від "екстремістів" з українського підпілля", - відзначає "Спротив".

Раніше партизани тимчасово окупованого Херсона записали нове відеозвернення, в якому пригрозили загарбникам розправою.

Також на вулицях міста постійно з'являються листівки, які адресовано місцевим окупантам і колаборантам.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні патрулі російських загарбників через діяльність українських партизанів почали виходити на чергування в повному екіпіруванні.

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