Російська окупаційна адміністрація створила загони "тітушок" для перефарбування української символіки на території Херсонської області.
Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".
За їх даними, загарбники прирівняли будь-яку українську символіку до "екстремізму". Також окупанти полюють на учасників українського підпілля.
"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи, нібито з місцевих. Проте чомусь "місцеві" закривають обличчя масками, або зйомку проводять зі спини. Дивно, що приховувати молоді, яка нібито не робить нічого протизаконного на відміну від "екстремістів" з українського підпілля", - відзначає "Спротив".
Раніше партизани тимчасово окупованого Херсона записали нове відеозвернення, в якому пригрозили загарбникам розправою.
Також на вулицях міста постійно з'являються листівки, які адресовано місцевим окупантам і колаборантам.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні патрулі російських загарбників через діяльність українських партизанів почали виходити на чергування в повному екіпіруванні.