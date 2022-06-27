У Херсонській області рясно лунають вибухи й обстріли, а багато сіл залишаються без електроенергії, води та газу, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

На Херсонщині почастішали випадки викрадень російськими окупантами чоловіків.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров у зведенні станом на 14:00.

"В операційній зоні на півдні країни противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Переважає тактика дистанційного вогневого впливу: артилерійських обстрілів, ракетних ударів. Нових ударних угруповань та задіяння резервів не виявлено", - зазначив він.

Водночас, за словами Назарова, на Херсонщині рясно лунають вибухи та обстріли, а багато сіл залишаються без електроенергії, води та газу.

"Почастішали випадки викрадень окупантами чоловіків. В обласному центрі в захоплених банківських установах нові тимчасові господарі розгортають російські банківські відділення, де планують видавати зарплатні картки всім, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах", - розповів спікер командування.

Також в окупованому регіоні загарбники намагаються запустити роботу своєї податкової служби, щоб наповнювати рашистський бюджет.

"Ворог лютує, намагається відновити свої позиції та знайти важелі впливу на світову спільноту, на мирне населення України та на незламних захисників її незалежності", - додав Назаров.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині супротивники стріляють один в одного, щоб швидше покинути зону активних бойових дій та "списати" ураження колег на українських військовослужбовців.

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